La série Far Cry avance enfin, avec un casting déjà révélateur

La série Far Cry de FX tient ses deux premiers noms, Rob McElhenney et Lizzy Caplan. Et son format en dit déjà long.

En bref FX confirme deux acteurs pour Far Cry

La série adopte un format anthologique

Les rôles restent inconnus pour l’instant

Ce qui compte peut-être le plus avec cette série Far Cry, ce n’est pas encore son casting. C’est sa forme. Noah Hawley, déjà derrière Fargo et Alien Earth, ne part pas sur la reprise d’un épisode précis des jeux, mais sur une anthologie installée dans le même univers.

Un Far Cry sans remake direct

Pour une adaptation de jeu vidéo, le choix est loin d’être anodin. Beaucoup attendaient sans doute une transposition plus frontale, avec un scénario calqué sur un opus connu. Ce ne sera pas le cas. Noah Hawley a expliqué à Deadline qu’il n’adaptait pas directement les jeux sortis, préférant entrer en dialogue avec la franchise pour proposer sa propre idée de ce qu’est une histoire Far Cry.

Son raisonnement est assez clair, et plutôt lucide. Il estime en substance que les jeux ne sont pas toujours construits comme le meilleur matériau pour un drame télévisé. Du coup, il cherche moins à recopier qu’à capter l’ADN de la série. C’est cohérent avec sa manière de travailler sur Fargo ou Alien Earth, deux œuvres qui racontent autre chose tout en restant très liées à leur univers d’origine.

Deux premiers noms, dont un attendu

Côté casting, Variety révèle les deux premiers visages confirmés. Il s’agit de Rob McElhenney, connu notamment pour It’s Always Sunny in Philadelphia, et de Lizzy Caplan, vue dans la franchise Now You See Me.

L’un des deux n’a rien d’une surprise. Rob McElhenney circulait déjà dans une rumeur précédente autour du projet, donc sa présence ressemble surtout à une confirmation. Lizzy Caplan, en revanche, arrive comme un nouveau nom. Et pour l’instant, point important, on ne sait toujours pas quels personnages ils incarneront.

Résultat ? Le projet avance, mais il garde encore sa part d’ombre.

Pourquoi les fans vont surveiller les personnages

Le fait que la série ne reprenne pas un jeu à la lettre ne ferme pas la porte aux figures connues. C’est même l’inverse. L’exemple de Fallout le montre bien, avec une histoire originale capable de réinjecter des éléments et des personnages issus des jeux.

Pour Far Cry, ce point est loin d’être secondaire. La saga a surtout marqué par ses méchants, souvent plus mémorables que ses héros. On pense vite à Vaas Montenegro, Pagan Min ou Anton Castillo. Rien ne dit qu’ils apparaîtront, et un nouvel antagoniste peut très bien porter la série à lui seul. Mais si FX veut parler aux fans de longue date sans s’enfermer dans une adaptation scolaire, c’est probablement là que tout va se jouer à moyen terme.