La productrice de « Percy Jackson et les Olympiens » donné des indices sur la saison 2

La productrice de "Percy Jackson et les Olympiens" annonce de grandes nouveautés pour la saison 2.

Des nouveautés palpitantes pour la deuxième saison de Percy Jackson et les Olympiens

Après une première saison couronnée de succès sur Disney+, la série Percy Jackson et les Olympiens est déjà en plein tournage de sa deuxième saison. Becky Riordan, productrice exécutive de la série, a récemment partagé des informations prometteuses concernant les nouveautés à attendre.

Un développement de la Colonie des Sang-Mêlé

Malgré un focus limité sur la Colonie des Sang-Mêlé lors de la première saison, principalement dû à des problèmes de production, la productrice a laissé entendre que la deuxième saison apporterait son lot de surprises. Les fans peuvent s’attendre à découvrir plus amplement la Grande Maison, le bâtiment principal du camp, dont la construction pour le tournage est déjà terminée.

Une exploration plus profonde de la Grande Maison

La Grande Maison, véritable cœur du camp, est un grand bâtiment bleu ciel qui abrite de nombreux éléments essentiels au fonctionnement du camp. On y trouve entre autres le bureau et l’appartement de Chiron (Glynn Turman), ainsi qu’une infirmerie et une salle de loisirs. Mais ce sont surtout ses éléments surnaturels, déjà aperçus lors de la première saison, qui seront mis en avant lors de la deuxième saison.

Des secrets révélés

Percy (Walker Scobell) a déjà visité l’Oracle de Delphes, momifié dans le grenier de la Grande Maison, lors de la première saison. Cette rencontre, qui a été le prélude à sa quête, a révélé des secrets liés à Luke Castellan (Charlie Bushnell). La deuxième saison promet de révéler davantage de ces secrets, ajoutant ainsi du suspense à la trame narrative.