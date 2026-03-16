La nouvelle série documentaire choc de Netflix séduit déjà 4 millions de spectateurs

La nouvelle série documentaire de true crime diffusée sur Netflix rencontre un succès notable, cumulant déjà 4 millions de visionnages. Ce thriller sombre et captivant s’impose rapidement comme l’un des programmes les plus populaires de la plateforme.

Tl;dr Le Tueur de TikTok cartonne sur Netflix dès sa sortie.

cartonne sur Netflix dès sa sortie. L’affaire mêle disparition en Espagne et indices via TikTok .

. Série vue plus de 4 millions de fois la première semaine.

Un nouveau phénomène du true crime sur Netflix

En matière de documentaires criminels, la plateforme Netflix ne cesse d’enrichir son catalogue avec des récits captivants. Après avoir imposé des séries cultes comme Making a Murderer ou encore Tiger King, le géant du streaming frappe à nouveau fort avec une nouvelle production qui défraie la chronique : Le Tueur de TikTok. À peine une semaine après sa mise en ligne, cette série documentaire consacrée à une affaire espagnole dépasse les quatre millions de vues. Un score qui surpasse même, pour la période, d’autres titres pourtant populaires, à l’image de A Friend, a Murderer: Limited Series, et ne se laisse devancer que par des poids lourds tels que The Dinosaurs ou Bridgerton.

L’impact de TikTok dans l’enquête criminelle

Ce qui distingue cette série, c’est l’usage inédit des réseaux sociaux comme fil conducteur. En 2023, la disparition d’Ester Estepa, 42 ans, bouleverse sa famille en Espagne. Face à l’impuissance des autorités, ses proches mènent leur propre investigation — et ce sont finalement des vidéos postées sur TikTok qui leur fournissent des pistes décisives. Ces séquences mettent en scène un certain José Jurado Montilla, blogueur voyageur aperçu aux côtés d’Ester peu avant sa disparition.

Une affaire judiciaire encore en cours

L’intrigue prend une dimension encore plus glaçante lorsque les découvertes numériques relient Montilla à la victime. Son récit s’effondre devant les preuves collectées grâce à son propre blog de voyage : contrairement à ses dires, il n’a jamais quitté Ester aussi tôt qu’il le prétendait. Les investigations aboutissent finalement à son arrestation — non pas pour la première fois puisqu’il avait déjà été condamné à 123 ans de prison pour six meurtres avant d’être libéré au bout de seulement 28 ans. Désormais, le procès autour du meurtre d’Ester se poursuit et fait figure d’événement judiciaire majeur.

Voici quelques éléments marquants qui expliquent ce succès :

L’intégration habile de contenus TikTok dans la narration.

L’implication directe de la famille dans l’enquête.

L’aspect inédit d’une affaire judiciaire toujours non résolue au moment de la diffusion.

Un succès révélateur et une question ouverte

La fascination actuelle pour le true crime n’a jamais été aussi forte, et ce nouvel opus témoigne de l’impact grandissant des réseaux sociaux dans la résolution — ou tout du moins dans la compréhension — des affaires criminelles contemporaines. Alors que l’on ignorait jusqu’où ce genre pourrait aller après le raz-de-marée provoqué par les séries américaines emblématiques citées plus haut, il semblerait que l’alliance entre plateformes numériques et faits divers offre encore bien des perspectives inédites. Reste à voir quelle place prendra réellement ce documentaire dans la mémoire collective des amateurs du genre.