La Maison : un drama sur une légendaire maison de couture

Lambert Wilson va devenir une célébrité de la haute-couture dans la série télévisée La Maison.

Créée par José Caltagirone et Valentine Milville, basée sur une idée originale du producteur exécutif Alex Berger, et réalisée par Fabrice Gobert et Daniel Grou alias Podz, la série télévisée La Maison raconte comment une dynastie familiale d’une maison de mode emblématique est plongée dans le scandale et la réinvention par une vidéo virale mettant en scène le designer vedette Vincent LeDu, laissant son entreprise familiale suspendue à un fil. Perle Foster, l’ancienne muse de Vincent qui est toujours dans son ombre, fait équipe avec Paloma Castel pour sauver et recréer la Maison LEDU centenaire, revendiquant ainsi la place qui leur revient dans la famille LeDu et dans le monde de la mode.

Apple TV+ va explorer le monde de la haute-couture avec La Maison

Avec dix épisodes d’une heure, La Maison se veut être une immersion dans les coulisses du monde en constante évolution de la mode, de l’élégance et du luxe français, et de la vie de ses puissantes familles. Le casting de la série télévisée qui sera diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+ en 2024 est composé de Lambert Wilson, Amira Casar, Carole Bouquet, Zita Hanrot, Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz, Anne Consigny, Florence Loiret Caille et Ji-Min Park. Le tournage a d’ores et déjà débuté en France et plus précisément à Paris, la ville lumière.