La connexion entre Anya Taylor-Joy et Charlize Theron sublime leur casting pour Furiosa

Anya Taylor-Joy et Charlize Theron partagent un lien intéressant dans le rôle de Furiosa. Cela bénéficie grandement à la réussite du film.

Le cinquième volet de la franchise Mad Max, intitulé Furiosa, met en scène Anya Taylor-Joy dans le rôle principal. Avant elle, Charlize Theron avait incarné une Furiosa plus mature dans Mad Max: Fury Road. Ces deux actrices, chacune à sa façon, ont su donner une interprétation unique et distincte du personnage à différentes périodes de son parcours.

Theron a incarné avec brio une Furiosa endurcie par le temps, tandis que Taylor-Joy a su capturer l’espoir juvénile de son personnage de retourner chez elle. Malgré ces deux interprétations distinctes du même personnage, ces deux actrices partagent un élément commun qui a joué un rôle crucial dans leur casting : une formation en ballet.

Comme l’a révélé George Miller lui-même, les deux actrices ont une formation en danse classique. Cet aspect a été déterminant dans leur choix pour le rôle de Furiosa. En effet, le réalisateur a constaté, lors du tournage de Happy Feet, que les danseurs possèdent une discipline émotionnelle et physique, deux qualités qu’il souhaitait retrouver chez l’actrice qui incarnerait Furiosa.

Avant de jouer Furiosa dans Mad Max: Fury Road, Charlize Theron a fréquenté l’école de ballet Joffrey à New York et envisageait de faire carrière dans la danse classique avant qu’une blessure au genou ne l’oblige à abandonner. Heureusement pour elle, ses années de ballet ont ouvert la voie à son casting pour Furiosa. De la même manière, Anya Taylor-Joy a étudié le ballet jusqu’à l’âge de 15 ans, ce qui semble lui avoir permis d’acquérir la discipline que George Miller attendait de voir dans la caractérisation de Furiosa.

Furiosa est prévu pour sortir en salles le 23 mai 2024.

Comme Furiosa est un préquel à Mad Max: Fury Road, il présente une version beaucoup plus jeune de Furiosa. George Miller aurait envisagé de rajeunir Charlize Theron à l’aide de VFX. Cependant, il n’était pas trop satisfait des résultats obtenus avec la technologie de rajeunissement existante. Connu pour privilégier les effets pratiques plutôt que le CGI, il est logique qu’il n’ait pas voulu trop compter sur les outils de rajeunissement. Espérons que Charlize Theron aura l’occasion de briller à nouveau dans d’autres volets prévus par George Miller pour la franchise Mad Max.

On en pense quoi ?

Le choix de George Miller de privilégier la performance réelle des actrices plutôt que les artifices technologiques est louable. Il montre son engagement à préserver l’authenticité de ses personnages et de son univers. La formation en ballet de Charlize Theron et Anya Taylor-Joy a non seulement influencé leur casting, mais pourrait aussi enrichir la profondeur de leur interprétation du personnage de Furiosa. Il sera intéressant de voir comment ces actrices talentueuses traduisent cette discipline dans leur performance.