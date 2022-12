Kaleidoscope adopte une approche non linéaire de la narration

Si les abonnés de la plateforme de streaming Netflix pourront voir les mêmes épisodes de la série télévisée Kaleidoscope, l'ordre dans lequel ils les regarderont influencera leur point de vue sur l'histoire et les personnages.

Librement inspirée de l’histoire réelle de la disparition de soixante-dix milliards de dollars d’obligations dans le centre de Manhattan pendant l’ouragan Sandy, Kaleidoscope se compose de huit épisodes qui s’étendent de 24 ans avant le vol à six mois après.

Une équipe de voleurs chevronnés tente de percer un coffre-fort apparemment inviolable pour toucher le plus gros salaire de l’histoire. Gardé par l’équipe de sécurité la plus puissante du monde et avec les forces de l’ordre sur le coup, chaque épisode révèle une pièce d’un puzzle élaboré de corruption, d’avidité, de vengeance, de complots, de loyauté et de trahisons.

La série d’anthologie d’Eric Garcia et Ridley Scott se distingue d’ailleurs par sa manière non linéaire de raconter des histoires. Chaque spectateur peut vivre une expérience immersive différente. Certains débuteront par les épisodes “Jaune” ou “Vert” puis avanceront avec les épisodes “Bleu” ou “Violet” ou “Orange” suivi de “Rouge” ou “Rose” jusqu’à atteindre le final épique “Blanc : The Heist”.

Le casting de Kaleidoscope

Prévu pour être diffusé le 1er janvier 2023 sur Netflix, Kaleidoscope met en vedette Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Paz Vega, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Niousha Noor, Jordan Mendoza, Soojeong Son et Hemky Madera. A noter qu’Eric Garcia est créateur, showrunner, producteur exécutif et scénariste de Kaleidoscope. Les autres producteurs exécutifs sont Russell Fine, Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones et Justin Levy (Automatik Entertainment), Ridley Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan et Clayton Krueger (Scott Free Productions) et Garrett Lerner. Enfin, le scénario est également supervisé par Evan Endicott, Josh Stoddard, Ning Zhou, Kalen Egan, Kate Barnow et Garrett Lerner.