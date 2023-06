Jusant : une approche unique de l’escalade

Don't Nod veut faire vivre puzzle, action et escalade dans Jusant.

Développé par le studio parisien Don’t Nod, Jusant défie les joueurs d’escalader les hauteurs infinies d’une tour colossale, tout en explorant différents chemins pour percer les secrets d’une civilisation révolue avec l’aide du mystérieux Ballast, une créature entièrement constituée d’eau :

Apprenez à maitriser vos équipements d’escalade, tout en surveillant attentivement votre jauge d’endurance, afin de gravir cette tour mystérieuse et changeante. A mesure que vous perfectionnez vos compétences et progressez vers le sommet, vous devrez comprendre de quelle manière utiliser au mieux les outils à votre disposition. Les chemins alternatifs contiennent des indices et des vestiges sur l’histoire de la tour et des habitants qui vivaient là autrefois. Accompagné tout au long de l’ascension par une bande-son paisible et atmosphérique, laissez-vous emporter par l’ambiance méditative de Jusant et découvrez une diversité d’environnements époustouflants. Plusieurs biomes seront à explorer, chacun abritant une faune et une flore unique.