Julian Assange libéré de prison grâce à un accord de plaider-coupable avec les États-Unis

L'accord sera officiellement conclu dans un tribunal américain le 26 juin. Quel impact cette décision aura-t-elle ?

Après des années de batailles juridiques et de prison, Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a finalement été libéré du pénitencier de Belmarsh à Londres. Ce dernier a accepté de plaider coupable pour avoir violé la loi d’espionnage des États-Unis.

Westminster, Londres – “Le compte WikiLeaks sur X, autrefois Twitter, a annoncé sa libération après que la Haute Cour de Londres lui a accordé une libération sous caution”, a expliqué l’équipe de WikiLeaks. Une vidéo, également partagée sur cette plateforme, montrerait Assange monter à bord d’un avion à l’aéroport de Stansted.

D’après une lettre du département de la justice américaine publiée par The Washington Post, Assange plaiderait coupable pour avoir “conspiré pour obtenir et disséminer illégalement des informations classifiées relatives à la défense nationale des États-Unis”. Les procureurs du département de la justice recommandent une peine de 62 mois. Sachant qu’Assange a déjà passé plus de cinq années en prison au Royaume-Uni, il ne purgera désormais plus aucune peine aux États-Unis.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024