Jet Set Radio prépare son arrivée dans Roller Champions

Ubisoft annonce un crossover entre les licences Roller Champions et Jet Set Radio de l'éditeur japonais Sega.

L’événement spécial Roller Champions x Jet Set Radio introduira les personnages Beat et Gum en tant que superstars jouables dans Roller Champions. De plus, le skatepark subira une transformation complète, personnalisée pour rendre hommage à une station de bus présente dans Jet Set Radio, le pionnier du cel-shading avec un univers musical mêlant électro, hip-hop et rock. A noter qu’une quête spéciale, une bannière de joueur et un effet de but seront également disponibles pour une durée limitée.

Un trailer pour l’événement spécial Roller Champions x Jet Set Radio

Roller Champions est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna et PC via Steam, Epic Games Store et Ubisoft Store.

Pour mémoire, Roller Champions se présente comme un jeu de sport combinant fun, action et compétition où les joueurs s’affrontent en 3v3 en utilisant vitesse, ruse, tacles.