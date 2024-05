Jeffrey Wright rejoint le casting de la saison 2 de Last of Us dans le rôle d’Isaac

Le personnage Isaac de The Last of Us sera incarné par le comédien américain Jeffrey Wright dans l'adaptation télévisée de Sony et HBO.

Tl;dr Jeffrey Wright sera dans la deuxième saison de The Last of Us en tant qu’Isaac.

Le rôle d’Isaac est crucial pour le développement du personnage d’Abby.

La série continue de recruter des acteurs du jeu original.

La deuxième saison de The Last of Us est prévue pour une sortie non spécifiée en 2025.

Jeffrey Wright : un nouveau visage pour The Last of Us en série

Alors que le public attend avec impatience l’arrivée d’Abby, personnage redouté de The Last of Us, la saison 2 a trouvé en Jeffrey Wright l’interprète d’Isaac, l’un de ses principaux antagonistes. L’acteur, connu pour son rôle dans Westworld, une autre adaptation de HBO, reprendra le rôle qu’il a tenu dans The Last of Us 2. Il incarne Isaac Dixon, “le leader discrètement puissant d’un grand groupe de milice qui cherchait la liberté mais s’est retrouvé empêtré dans une guerre sans fin contre un ennemi étonnamment ingénieux“.

Jeffrey Wright has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO @HBO pic.twitter.com/eFtyigbfmp — Max (@StreamOnMax) May 24, 2024

Un casting fidèle au jeu vidéo

La série télévisée a su fidéliser le public du jeu original en recrutant plusieurs acteurs ayant prêté leur voix aux personnages du jeu. Néanmoins, certains rôles ont été recastés, comme ceux de Joel et Ellie, respectivement interprétés par Pedro Pascal et Bella Ramsey. Merle Dandridge a, quant à elle, repris son rôle de Marlene, la chef des Lucioles, dans la première saison. Jeffrey Pierce, Troy Baker et Ashley Johnson ont également fait des apparitions dans des rôles différents, Ashley Johnson ayant même interprété la mère d’Ellie après avoir joué le rôle de l’héroïne dans le jeu.

Un rôle clé pour le développement du personnage d’Abby

L’introduction d’Isaac dans la saison 2 de The Last of Us est un élément essentiel pour étoffer l’histoire d’Abby. En effet, ce personnage, à la fois impitoyable et brutal, entre en conflit avec le désir d’Abby de protéger ses amis restants après la chute des Lucioles, ce qui en fait un des antagonistes principaux d’Abby dans le jeu. De plus, le retour de Wright permettra d’exploiter ses talents d’acteur pour créer des arcs narratifs captivants pour Isaac et Abby.