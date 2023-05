Jected – Rivals, le nouveau nom de Stuntfest : World Tour

Pow Wow Entertainment associe les sports extrêmes, la destruction de véhicules et la vitesse avec un gameplay arcade dans Jected - Rivals.

Le principe de Jected – Rivals de Pow Pow Entertainment s’articule autour d’un tournoi d’élimination entre 18 joueurs où le but est d’être l’unique vainqueur en réalisant différentes épreuves, tout en maîtrisant la mécanique d’éjection pour dépasser les adversaires au bout moment.

Foncez, volez et explosez tout jusqu’au podium en participant à des derbies de démolition, des courses acrobatiques, des courses de jetwing dans les airs ou encore des sauts en longueur épiques. Accédez à des passages secrets, volez au-dessus de la ligne d’arrivée ou combinez votre douce liberté avec un de nos incroyables gadgets : le jetwing vous permet de planer au-dessus des obstacles, le grappin vous permet de vous tirer vers l’avant, et le jetpack vous propulse encore plus haut ! Vous pouvez utiliser ces outils comme bon vous semble, et pas d’inquiétude, vous retomberez toujours sur vos quatre roues !