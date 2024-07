Jason Statham : Sa co-star de « The Beekeeper » doit rejoindre sa franchise à 7,3 milliards de dollars !

Jason Statham est une figure marquante de la franchise "Fast & Furious".

Jeremy Irons, co-star dans The Beekeeper, pourrait rejoindre la saga.

Irons a un historique de rôles de méchants mémorables.

Il pourrait jouer le père de Deckard Shaw, personnage de Statham.

Une nouvelle recrue pour la franchise Fast & Furious ?

Dans l’univers cinématographique, il est fréquent de voir des acteurs collaborer à plusieurs reprises, créant des dynamiques à l’écran intéressantes et captivantes. C’est le cas de Jason Statham et Jeremy Irons qui ont travaillé ensemble sur The Beekeeper.

Jeremy Irons, un futur membre de la saga ?

La distribution de The Beekeeper regorge de talents, dont certains, comme Jeremy Irons, pourrait rejoindre la franchise Fast & Furious aux côtés de Jason Statham. Irons a démontré sa capacité à jouer des rôles de méchants marquants, comme Scar dans Le Roi lion ou Simon Gruber dans Une journée en enfer.

Le père de Deckard Shaw, un rôle sur mesure pour Irons

Un rôle qui pourrait être particulièrement adapté à Irons serait celui du père de Deckard Shaw, le personnage de Statham. La franchise a déjà introduit plusieurs membres de la famille Shaw, mais le père n’a jamais été mentionné. Il s’agirait donc d’une toile vierge pour Irons.

Une association prometteuse

Jeremy Irons semble être le choix idéal pour incarner le père de Deckard Shaw. La famille Shaw est composée de grandes stars britanniques, ce qui conviendrait parfaitement à Irons. De plus, l’âge de l’acteur correspondrait à celui du père de Statham et du mari de Helen Mirren, qui joue la mère de Shaw.