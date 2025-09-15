James Gunn : l’homme qui redéfinit le DC Universe

Avec Peacemaker et The Suicide Squad, le réalisateur américain James Gunn impose un nouveau souffle narratif au DCU.

Tl;dr James Gunn impose sa vision sur le DCU, réécrivant la continuité héritée du DCEU.

La saison 2 de Peacemaker montre les conséquences de ces changements, entre retcons, réalités alternatives et drames familiaux.

Sous l’influence de James Gunn, le DCU explore réécritures et univers parallèles, renouvelant l’univers mais surprenant les fans.

Du DCEU au DCU : une métamorphose sous haute tension

Difficile d’ignorer l’influence désormais centrale de James Gunn sur le DC Universe (DCU). Depuis sa prise de contrôle, chaque projet qu’il approuve s’intègre à une franchise toujours plus vaste et, faut-il le souligner, revisitée. L’arrivée du réalisateur aux commandes ne s’est pas faite sans heurts : ses précédentes incursions chez DC Studios, notamment avec The Suicide Squad et la première saison de Peacemaker, avaient déjà bousculé les codes établis. À l’époque, la continuité du DC Extended Universe (DCEU) était si ténue que James Gunn a pu laisser libre cours à son imagination, allant jusqu’à tuer des personnages majeurs ou multiplier les caméos spectaculaires – même la Justice League y avait eu droit.

Retour sur un passé mouvementé

Mais voilà que ces choix scénaristiques audacieux rattrapent aujourd’hui leur auteur. Dès les premières minutes de la saison 2 de Peacemaker, un retcon s’impose : on efface la participation de la Justice League, remplacée par la présence plus discrète de la Justice Gang, issue de l’univers de Superman. Ce n’est cependant pas la seule surprise. Le passé tourmenté du héros refait surface : après les événements sanglants de Corto Maltese, Christopher Smith (alias Peacemaker) émerge affaibli d’un séjour à l’hôpital. Son retour chez lui se fait sous le signe de la solitude : seul lui restent une caravane délabrée et Eagly, son fidèle aigle confié à son père, Auggie Smith. Une visite houleuse à ce dernier met en lumière des blessures familiales jamais refermées – Auggie reprochant à Chris la mort de son autre fils, Keith.

L’alternance des réalités : nouveau ressort narratif ?

Les choses s’enveniment lorsque l’organisation A.R.G.U.S., dans une tentative maladroite pour sauver Chris, fait accuser Auggie à tort et provoque un engrenage fatal. Le retour du White Dragon (Auggie) menace alors directement les proches du héros. S’ensuit un dilemme terrible qui trouve sa résolution dans une scène tragique : Chris abat son propre père, mais loin d’être libéré, il est désormais hanté par cette figure paternelle… Ou presque.

À présent, place au changement : en saison 2, Chris semble avoir trouvé un nouvel équilibre avec des amis fidèles et même une interview prévue avec la Justice Gang. Mais là encore, tout bascule. Rejeté par cette équipe et par Emilia Harcourt, il sombre dans le doute et explore via le Quantum Unfolding Chamber une réalité alternative où son père vit encore. Cette découverte conduit à un face-à-face tendu avec sa version alternative — qu’il finit par éliminer pour prendre sa place auprès d’Auggie et Keith.

Pour éclairer ces multiples rebondissements, quelques éléments marquants s’imposent :

L’abandon pur et simple du fantôme d’Auggie comme fil rouge psychologique.

L’apparition d’une version alternative du White Dragon comme nouvel obstacle majeur.

L’omniprésence d’A.R.G.U.S., surveillant étroitement les faits et gestes du héros.

Vers quelle direction pour le DCU ?

Cette orientation scénaristique prouve que sous l’impulsion de James Gunn, le DCU n’hésite pas à réviser ses propres mythes pour mieux coller aux ambitions narratives actuelles – quitte à dérouter les fans attachés à certaines figures emblématiques. Reste à savoir si ce jeu permanent entre réalités parallèles et réécritures saura convaincre sur la durée… ou ramener Peacemaker au point de départ.