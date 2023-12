James Gunn dévoile les raisons de l’échec de l’Univers Cinématographique DC

James Gunn, co-PDG de DC Studios, explique les raisons de l'échec du DCEU et comment sa vision permettra d'assurer son succès à l'avenir. Est-ce que cette nouvelle approche sera la clé du triomphe tant attendu du DCEU ?

Tl;dr James Gunn explique l’échec de l’univers étendu DC (DCEU).

Le manque de cohérence créative est pointé du doigt.

Un redémarrage en douceur de la franchise est prévu par Gunn et Safran.

Une approche plus collaborative avec d’autres créatifs est envisagée.

James Gunn, le nouveau co-CEO de DC Studios, partage sa vision

Après l’échec du DC Extended Universe (DCEU), James Gunn, co-responsable de DC Studios, partage son analyse et sa vision pour le futur de la franchise.

Le manque de cohérence créative, source d’échec

D’après Gunn, le manque de cohérence créative est l’un des principaux facteurs de l’échec du DCEU. Chaque réalisateur ayant sa propre vision de l’univers DC, le manque de cohérence scénaristique et stylistique entre les différents films a finalement nui à la franchise.

Un exemple frappant concerne l’Atlantide, qui a été représentée de manière très différente entre Justice League et Aquaman. Cette absence de cohérence a laissé la porte ouverte aux réalisateurs pour modifier à leur guise l’univers DC, sans se soucier de la continuité de l’ensemble.

Une relance en douceur de la franchise

James Gunn et Peter Safran, nommés co-CEOs de DC Studios fin 2022, ont l’intention de relancer en douceur la franchise avec une approche plus cohérente. Leur plan sur 8 à 10 ans se concentrera sur deux chapitres majeurs, avec une collaboration plus étroite avec les autres créatifs. Cette approche permettra de trouver un équilibre entre la vision de chaque réalisateur et le plan d’ensemble de la franchise.

Une approche collaborative pour éviter les erreurs du passé

Le lancement du nouvel univers DC sera assuré par Gunn avec Superman : Legacy. Il travaillera en étroite collaboration avec d’autres créatifs sur les autres projets, comme Andy Muschietti’s The Brave and the Bold et James Mangold’s Swamp Thing. Cette approche collaborative permettra d’éviter les erreurs du passé et d’assurer une cohérence dans l’univers DC.