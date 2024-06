Jabra quitte le marché des casques grand public en annonçant de nouveaux écouteurs

Une manière de booster la promotion de vos nouveaux produits.

Tl;dr Jabra se retire du marché des écouteurs grand public.

La décision a été annoncée lors de la présentation de nouveaux modèles.

La société stoppera les lignes de produits Jabra Elite et Talk.

Le service après-vente sera assuré “pendant plusieurs années”.

Jabra met un terme à sa production d’écouteurs grand public

Dans un virage surprenant, Jabra, filiale du groupe GN, a dévoilé son intention de “se concentrer sur des marchés attrayants où nous pouvons générer une croissance rentable et de solides rendements”, selon son PDG, Peter Karlstromer. Ce changement intervient alors que de nouveaux modèles de ses écouteurs Elite sont annoncés.

Les lignes Jabra Elite et Talk disparaissent

La décision inclut la suppression des lignes de produits grand public Jabra Elite et Talk mono Bluetooth. Fin 2023, Jabra avait réorienté la ligne Elite vers le segment premium, en s’efforçant de faire concurrence à des géants tels qu’Apple, Sony et Bose. Cependant, l’entreprise a regretté que ses “marchés cibles ont changé avec le temps”, déclarant qu’elle ne peut “générer un rendement sur investissement équitable par rapport aux nombreuses autres opportunités que nous avons au sein de nos activités Audition, Entreprise et Gaming.”

Une gestion maîtrisée du stock et du support client

Jabra prévoit une réduction d’inventaire des produits à arrêter et entend finaliser ce processus d’ici à la fin de l’année. Néanmoins, GN confirme que le service et le support de ses appareils seront assurés “pour plusieurs années”.

Jabra, une qualité audio reconnue

Malgré une présence moins évidente que celle de concurrents tels que les AirPods, Jabra crée du matériel audio de haute qualité. Billy Steele, expert audio chez Engadget, a qualifié les Jabra Elite 3 de 2021 de “nouveau standard pour les écouteurs sans fil abordables”, Jabra ayant trouvé un juste équilibre entre qualité et valeur.

Et vous, que pensez-vous de ces nouveautés Jabra Elite 10 et Elite 8 Active qui sortiront plus tard ce mois-ci ?