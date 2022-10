iPhone : cette fonctionnalité cachée va vous simplifier les captures d’écran

Comment faire des formes parfaites sur vos captures avec iOS 16 ? iOS dispose d'une fonctionnalité cachée très intéressante pour éditer vos captures.

Vous avez très probablement un certain nombre de captures d’écran dans votre iPhone. Certains en prennent beaucoup, vraiment beaucoup. Que ce soit pour immortaliser le moindre élément qui pique votre intérêt, qui vous fasse rire ou un message important, un extrait d’article, etc. Autant de contenus que vous prévoyez ou non de partager.

iOS dispose d’une fonctionnalité cachée très intéressante pour éditer vos captures

Et peut-être dessinez-vous aussi sur vos captures d’écran, pour mettre en avant une zone particulière. Mais l’opération n’est pas aisée. Il n’est pas facile de dessiner avec vos doigts sur un si petit écran, et la moindre forme que vous souhaitez faire apparaître ne ressemble pas à grand-chose, il faut bien l’avouer.

Il s’avère qu’il est possible de faire bien mieux grâce à une fonctionnalité cachée d’iOS intégrée dans l’éditeur photo. Celle-ci permet de transformer vos dessins hasardeux en formes parfaites, rendant vos captures d’écran annotées bien plus pro. Et cette option existe depuis au moins iOS 15. Voici comment en profiter.

Pour accéder à cette fonctionnalité d’édition cachée, vous pouvez soit faire une capture d’écran, soit aller sur une capture existante dans votre bibliothèque de photos.

Si vous prenez une capture, tapotez sur le petit aperçu dans le coin inférieur gauche. C’est le plus simple pour dessiner sur une capture. Vous pouvez aussi aller dans l’app Photos, tapoter sur le screenshot à éditer, tapoter sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit et ensuite tapoter sur l’icône Markup (un crayon dans un cercle). Et vous pouvez, évidemment, faire de même avec une photo traditionnelle.

Ensuite, choisissez une option en bas de l’écran : crayon, surligneur ou stylo.

Enfin, dessinez ce que vous voulez, que ce soit une ligne, une flèche ou un cercle. Ne relâchez pas votre doigt une fois votre forme terminée, gardez le doigt sur l’écran quelques secondes et la forme que vous avez tracé à main levée sera remplacée par une version parfaite.

Par exemple, si vous dessinez un cercle piteux et que vous laissez votre doigt sur l’écran, cette forme qui ne ressemble à rien sera remplacée par un cercle parfaitement géométrique. Si vous avez dessiné une ligne tremblotante, elle sera remplacée par une ligne parfaitement droite. La fonctionnalité est opérationnelle avec plusieurs formes, dont les cercles, les lignes, les quadrilatères, les pentagones, les hexagones, les flèches, les étoiles et les nuages.

Une fois que vous avez terminé avec vos formes parfaites, tapotez sur Terminé et enregistrez votre capture. Et voilà !