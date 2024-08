Il y a 5 ans, Netflix réunissait trois stars de Star Wars pour un film de braquage épique

Dans Triple Frontier de Netflix, un groupe d'anciens soldats dirigé par Santiago "Pope" Garcia (Oscar Isaac) planifie de voler l'argent d'un narcotrafiquant en Amérique du Sud. Leur opération tourne mal, mettant en péril leur survie et leurs relations, avec l'aide de Francisco "Catfish" Morales (Pedro Pascal) et l'implication de l'épouse de Pope (Adria Arjona).

Tl;dr Triple Frontier réunit trois acteurs de Star Wars.

Amis dans la vie, Pedro Pascal et Oscar Isaac jouent ensemble avec Ben Affleck Charlie Hunnam et Garrett Hedlund.

Adria Arjona complète le casting de Triple Frontier.

Les personnages de ces acteurs dans Star Wars ne peuvent pas se croiser à cause des chronologies.

Un croisement improbable de stars de Star Wars

Il y a cinq ans, Triple Frontier faisait son apparition sur Netflix, réunissant trois acteurs de Star Wars dans un film d’action-aventure. C’est un véritable plaisir de voir les étoiles de la galaxie Star Wars se retrouver dans d’autres projets, formant des groupes improbables qui n’auraient pas eu l’occasion de travailler ensemble dans la galaxie Star Wars.

Des acteurs proches dans la vraie vie

Les fans de Star Wars souhaitaient depuis longtemps voir Pedro Pascal (Din Djarin, The Mandalorian) et Oscar Isaac (Poe Dameron, trilogie de suite de Star Wars) se réunir dans la galaxie lointaine, très lointaine. Étant de proches amis dans la vie réelle, le casting de Pascal dans The Mandalorian a ouvert une voie passionnante pour que les deux se croisent dans l’une des plus grandes franchises de tous les temps.

Triple Frontier : un film réunissant trois acteurs de l’univers Star Wars

Peu de temps avant le début de The Mandalorian, Triple Frontier a réuni Pascal et Isaac, ainsi qu’Adria Arjona (Bix Caleen, Andor). Isaac incarne Santiago « Pope » Garcia, un ancien opérateur des forces spéciales qui rassemble son équipe pour un dangereux braquage sur un seigneur de la drogue sud-américain.

Des rencontres impossibles dans Star Wars

Les personnages de Pascal et Arjona ont la meilleure chance de se rencontrer dans la galaxie Star Wars, l’histoire de Bix dans Andor se déroulant environ 14 ans avant les événements de The Mandalorian. Cependant, le destin de Bix reste inconnu. Il est tout à fait possible que Bix rencontre une fin tragique dans la saison 2 de Andor – avant qu’elle n’ait une chance de croiser jamais Din Djarin.