Il y a 27 ans débutait la série SF la plus déjantée de son temps – et toujours pas de reboot

Il y a 27 ans, une série de science-fiction hors normes faisait ses débuts à la télévision, marquant durablement le genre. Malgré l’enthousiasme persistant des fans, aucune nouvelle version n’a encore vu le jour.

Tl;dr Farscape reste sans reboot malgré sa popularité persistante.

Droits complexes et effets spéciaux pratiques freinent un retour.

Fans et créateurs souhaitent une renaissance fidèle à l’original.

L’héritage audacieux de Farscape

Au tournant des années 2000, alors que la télévision entamait son âge d’or, la série Farscape débarquait sur le Sci-Fi Channel, secouant les codes de la science-fiction. Créée par Rockne S. O’Bannon avec l’appui de The Jim Henson Company, cette épopée spatiale propulsait le spectateur aux confins de l’étrange, loin des sentiers battus du genre. L’histoire, centrée sur l’astronaute américain John Crichton — incarné par Ben Browder —, débutait lorsqu’un vol expérimental virait au cauchemar : aspiré dans un vortex, il atterrissait au milieu d’une bande de fugitifs aliens à bord du vaisseau Moya.

Un OVNI sériel au parfum culte

Dès ses premiers épisodes en 1999, Farscape affichait une ambition unique : entre aventure psychédélique, drame intime et humour décalé. Des marionnettes sophistiquées issues du célèbre atelier de Jim Henson prenaient vie à l’écran, Rygel XVI en tête — un personnage si complexe qu’il nécessitait plusieurs manipulateurs. Contrairement à la rigueur militaire de Stargate SG-1 ou à l’utopie léchée de Star Trek, la série assumait une esthétique chaotique et colorée. À travers des épisodes comme « Crackers Don’t Matter » ou « Won’t Get Fooled Again », la narration flirtait volontiers avec la folie, explorant sans retenue le mental chancelant du héros.

Derrière le rideau : droits et attentes

Pourquoi ce monument n’a-t-il pas encore droit à sa renaissance ? En coulisses, un enchevêtrement de droits lie toujours The Jim Henson Company, Hallmark Entertainment et le diffuseur originel désormais rebaptisé SYFY. Si cette structure protège l’identité visuelle iconique des créatures, elle rend aussi toute relance complexe. Par ailleurs, les fans tiennent à une chose : que les effets spéciaux restent fidèles au charme artisanal d’origine plutôt que céder à la tentation du tout-numérique.

Voici ce qui rendrait plausible un retour réussi :

Mise en avant d’effets pratiques sur le numérique ;

Soutien continu des anciens acteurs et créateurs ;

Pouvoir narratif adapté aux exigences modernes du streaming.

L’espoir renaît… mais prudemment

Malgré son annulation en 2003 après quatre saisons — choc qui déclencha l’une des toutes premières campagnes de fans sur internet — la série a eu droit à une mini-série conclusive en 2004 (« Farscape: The Peacekeeper Wars »). Depuis, voix et talents d’origine demeurent attachés au projet ; certains y voient même aujourd’hui une occasion rêvée alors que le streaming remet en avant les récits feuilletonnants pionniers comme celui-ci. Mais tant que les détenteurs historiques refuseront tout compromis facile sur l’esthétique et l’esprit originel, rien n’est encore joué… Les nostalgiques attendent donc toujours un reboot digne de ce nom.