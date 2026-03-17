Il y a 12 ans, Rick et Morty dévoilait un personnage inédit, resté quasi-oublié depuis

Il y a douze ans, la série Rick et Morty présentait un personnage inattendu qui avait intrigué les fans. Pourtant, depuis cette apparition, ce protagoniste énigmatique n’a été évoqué qu’à une unique occasion dans le programme.

Tl;dr Retour surprise de Morty Jr. après 11 ans d’absence.

L’évolution du ton dans Rick et Morty .

. Les conséquences inattendues des intrigues anciennes.

Une figure oubliée ressurgit dans Rick and Morty

Il faut bien l’avouer, peu auraient parié sur le retour de Morty Jr. dans la série animée à succès Rick et Morty. Et pourtant, après plus d’une décennie passée dans l’ombre, ce personnage secondaire fait une réapparition remarquée lors de la saison 8, épisode 9, intitulé « Morty Daddy ». Un événement qui n’a pas manqué de surprendre les fidèles spectateurs, tant la trajectoire de cet enfant hybride semblait appartenir à une époque où la série se souciait peu des conséquences à long terme.

Les débuts chaotiques de Morty Jr.

Pour remonter aux origines du personnage, il faut revenir à la saison 1 et à l’épisode « Raising Gazorpazorp ». Dans cette aventure débridée, Morty, alors adolescent maladroit, se retrouve père malgré lui après une expérience pour le moins douteuse avec un robot acheté par Rick. L’enfant qui en résulte, un croisement entre humain et Gazorpian venu d’un monde extraterrestre, grandit à vitesse fulgurante. Très vite adolescent rebelle puis adulte torturé, Morty Jr. canalise sa colère en écrivant un best-seller autobiographique : « My (Horrible) Father ». À cette période, cependant, la série privilégiait l’humour absurde aux enjeux émotionnels.

L’évolution du ton et la mémoire des anciens épisodes

Au fil des saisons, le style de Rick et Morty a connu une mutation subtile, mais significative. Alors que les premiers épisodes collectionnaient les intrigues loufoques sans réelle suite ni développement psychologique appuyé, le show s’est peu à peu attaché à explorer les failles intimes de ses personnages principaux – pensons à la relation complexe entre Beth et son père ou aux tourments existentiels de Rick. Ce virage plus sérieux a également permis de remettre en lumière certains oubliés du passé.

Des retrouvailles touchantes et un regard sur la suite

Le retour de Morty Jr., désormais auteur raté en quête d’identité et désireux d’en savoir plus sur sa génitrice mécanique, s’inscrit précisément dans cette dynamique. La confrontation tardive entre père et fils donne lieu à une réconciliation inattendue. Une manière habile pour les scénaristes d’apporter enfin une résolution nuancée à ce récit vieux de douze ans – preuve que même les gags passagers peuvent un jour ressurgir avec force émotion.

Pour les amateurs de surprises et d’arcs narratifs au long cours, reste désormais à guetter quels autres personnages pourraient revenir hanter ou illuminer la saison 9. À vos pronostics !