Huit suites animées très attendues, dont KPop Demon Hunters 2, à surveiller prochainement

De nouvelles suites animées très attendues s’annoncent, parmi lesquelles le retour remarqué de KPop Demon Hunters 2. Les amateurs du genre peuvent déjà se réjouir de la sortie prochaine de huit films d’animation prometteurs.

Tl;dr KPop Demon Hunters domine, suite et succès international.

domine, suite et succès international. Multiples suites animées majeures prévues jusqu’en 2029.

Nouvelles générations et enjeux pour les franchises historiques.

De nouveaux sommets pour l’animation : le phénomène KPop Demon Hunters

Difficile d’ignorer l’incroyable envolée de KPop Demon Hunters. Ce film réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans pour Sony Pictures Animation s’est hissé, dès sa sortie sur Netflix le 20 juin 2025, au rang du film le plus regardé de la plateforme. Un engouement qui ne s’est pas limité à l’audience : la production a raflé les principaux prix lors des Golden Globes, des Critics’ Choice Awards, avant de dominer la cérémonie des Oscars où elle a décroché les statuettes du Meilleur Film d’Animation et de la Meilleure Chanson Originale. Pour la première fois, des réalisateurs d’origine sud-coréenne ont remporté cette distinction dans la catégorie animation.

Trois jours seulement avant ce triomphe aux Oscars, une suite a officiellement été annoncée. Les deux cinéastes sont désormais liés à un accord exclusif pluriannuel avec Netflix, prêts à replonger Rumi (voix : Arden Cho), Mira (May Hong) et Zoey (Ji-young Yoo) dans une nouvelle aventure prévue pour 2029. Il faudra patienter, mais l’attente s’annonce palpitante.

Poussée historique des franchises cultes

Dans le sillage de ce succès, plusieurs grandes franchises préparent leur retour, parfois après une très longue absence. Prenons par exemple Shrek 5, attendu pour le 30 juin 2027. Il s’agira du premier opus depuis dix-sept ans : un écart inédit pour une franchise en images de synthèse majeure. Cette fois, l’histoire mettra en scène les enfants adolescents de Shrek et Fiona, donnant la parole à une nouvelle génération tout en réunissant Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz — qui signe ici son retour devant les micros après dix ans d’absence.

Du côté des super-héros animés, on attend aussi avec fébrilité la sortie de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Ce troisième volet prévu en juin 2027 promet de résoudre le cliffhanger qui tenaille les fans depuis quatre ans, avec un Miles Morales confronté à des défis inédits — tant sur le plan émotionnel que visuel grâce à des techniques d’animation repoussant encore les limites du genre.

Les suites majeures à surveiller jusque 2029

L’horizon est chargé. D’ici à 2029, plusieurs suites vont marquer le paysage :

The Super Mario Galaxy Movie , suite directe du carton planétaire précédent, débarquera le 1er avril 2026 avec un casting étoilé (Brie Larson en Rosalina, Donald Glover en Yoshi).

, suite directe du carton planétaire précédent, débarquera le 1er avril 2026 avec un casting étoilé (Brie Larson en Rosalina, Donald Glover en Yoshi). Toy Story 5 , attendu pour juin 2026, se penchera sur le choc entre jouets traditionnels et intelligence artificielle.

, attendu pour juin 2026, se penchera sur le choc entre jouets traditionnels et intelligence artificielle. The Incredibles 3, toujours chapeauté par Brad Bird, misera sur un secret absolu jusqu’à sa sortie programmée en juin 2028.

Des retours marquants sont également prévus avec The Legend of Aang: The Last Airbender, réalisé par Lauren Montgomery pour une diffusion sur Paramount+ en octobre 2026 ; ou encore la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles dont le nouveau film sortira à l’été 2027.

Renouveau générationnel et attentes massives

Ce calendrier dense révèle surtout comment les studios misent désormais sur une double audience : celle des nostalgiques ayant grandi avec ces univers… et leurs enfants découvrant ces héros au cinéma ou en streaming. Pour certains titres comme Shrek ou Toy Story, il ne s’agit plus seulement de faire revivre une saga : il faut aussi réussir à fédérer plusieurs générations autour de thèmes actuels — technologie émergente ou évolutions sociétales — sans jamais perdre l’essence de ce qui a fait leur succès initial.

Une dynamique qui promet une décennie où l’animation pourrait bien reconfigurer son rapport au public autant qu’à ses propres mythologies fondatrices.