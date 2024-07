House of the Dragon montre une Rhaenyra terrifiante et proche de Daenerys

Rhaenyra Targaryen et Daenerys Targaryen partagent la volonté de revendiquer et de maintenir leur droit légitime au trône de fer, malgré les obstacles et la résistance rencontrés. Toutes deux font face à des défis politiques et personnels considérables dans des sociétés dominées par les hommes.

Les ombres de Daenerys planent sur Rhaenyra dans House of the Dragon

Alors que nous suivons le fil de l’histoire de Rhaenyra Targaryen dans la saison 2 de House of the Dragon, on ne peut s’empêcher de remarquer les échos troublants avec le parcours de Daenerys. Bien qu’elles soient issues de générations différentes, les deux femmes partagent une quête similaire : lutter pour leur droit de naissance contre des usurpateurs. Cependant, la perspective adoptée dans House of the Dragon nous permet d’avoir un regard plus global sur le conflit, contrairement à Game of Thrones qui mettait l’accent sur Daenerys.

Une guerre qui ne favorise pas Rhaenyra

Actuellement, Rhaenyra de House of the Dragon se retrouve du côté perdant de la guerre. Les similitudes avec Daenerys de Game of Thrones sont frappantes : toutes deux sont contraintes à des actions désespérées pour renverser le cours de la guerre. Rhaenyra, tout comme Daenerys, se retrouve frustrée par son inaction forcée sur le champ de bataille. Une frustration qui pourrait, comme pour Daenerys, la pousser à des actions extrêmes.

Une prise de pouvoir controversée

On s’attend à ce que Rhaenyra prenne le contrôle de Port-Réal (ou King’s Landing) dans House of the Dragon. Cependant, son règne promet d’être tumultueux. En effet, malgré un début de règne positif, la guerre continue de faire rage et les habitants de Port-Réal se détournent rapidement de leur nouvelle dirigeante. Le destin de Rhaenyra de House of the Dragon semble alors se rapprocher de celui de Daenerys dans la série télévisée Game of Thrones, avec un règne court et controversé.