House of the Dragon finit en beauté avec sa deuxième saison

La saison 2 de la série télévisée House of the Dragon continue de suivre les conflits internes et les luttes de pouvoir au sein de la famille Targaryen, accentuant les tensions et les rivalités qui mèneront à la guerre civile connue sous le nom de Danse des Dragons.

Tl;dr La saison 2 de House of the Dragon établit de nouveaux records d’audience.

The House of the Dragon remporte un succès majeur malgré des réactions mitigées.

L’audience finale de la saison 2 dépasse celle de la première saison.

La saison 3 de House of the Dragon devrait continuer à attirer un grand nombre de téléspectateurs.

Un record d’audience pour House of the Dragon

Le succès de la série House of the Dragon ne cesse de croître. La deuxième saison de ce spinoff de Game of Thrones a établi de nouveaux records d’audience, malgré une baisse par rapport aux chiffres de la première saison.

Une série qui divise…

Même si certaines décisions narratives de la deuxième saison ont divisé les fans, cela n’a pas eu d’impact significatif sur l’audience. La série a su conserver sa popularité auprès de son public. En effet, les téléspectateurs ont plutôt tendance à se tourner vers le service de streaming Max, précédemment appelé HBO Max, ce qui explique en partie la baisse de l’audience linéaire et le succès record sur Max.

Une présence marquée dans la pop culture

Depuis The Last of Us saison 1 et Succession saison 4 en 2023, aucune autre série n’a autant influencé la culture populaire. Que les décisions de l’intrigue soient critiquées ou célébrées, House of the Dragon domine la conversation culturelle et attire un grand nombre de téléspectateurs.

Anticipation pour la saison 3

La diffusion d’un aperçu des séries à venir sur Max, dont The Penguin, A Knight of the Seven Kingdoms et The Last of Us, le même soir que la finale de la saison 2 de House of the Dragon, a prouvé qu’il y avait encore de bonnes raisons de rester abonné. Avec la très attendue Bataille de la Gueule à venir dans la saison 3, House of the Dragon devrait continuer à amasser une audience impressionnante.