Hideaki Itsuno, le créateur de Dragon’s Dogma, quitte Capcom pour lancer un projet inédit !

Le directeur de Devil May Cry et Dragon's Dogma travaille actuellement sur un tout nouveau jeu dans un environnement inédit. Quelle surprise nous réserve-t-il avec ce nouveau projet ?

Tl;dr Hideaki Itsuno, directeur de la série Dragon’s Dogma, quitte Capcom.

Il a travaillé pour Capcom depuis les années 90 sur des séries populaires.

Le dernier titre de Itsuno, Dragon’s Dogma 2, a battu des records de vente.

Itsuno espère créer des jeux encore plus mémorables dans son nouvel environnement.

Une figure emblématique de Capcom prend son envol

Hideaki Itsuno, illustre directeur de la série Dragon’s Dogma et de nombreux autres jeux majeurs pour Capcom, a annoncé son départ de l’entreprise. Ayant intégré Capcom dans les années 90, Itsuno a contribué à l’épanouissement de plusieurs séries populaires, dont Devil May Cry, à partir du deuxième opus.

Un parcours marqué par le succès

Son talent créatif ne s’est pas limité à ces séries. Il est en effet le créateur de Dragon’s Dogma, un titre qui a su capter l’attention des gamers du monde entier. La preuve de son succès réside dans les chiffres impressionnants du plus récent opus de la série, Dragon’s Dogma 2. Ce dernier a en effet réalisé des performances exceptionnelles en termes de ventes, dépassant les 2,5 millions d’unités vendues en seulement dix jours suivant sa sortie plus tôt cette année. Il a également établi un nouveau record pour Capcom en termes de joueurs simultanés sur Steam le jour de son lancement.

Un futur prometteur

Malgré son départ, Hideaki Itsuno tient à rassurer les fans : « J’espère que vous continuerez à soutenir les jeux et les personnages de Capcom », a-t-il déclaré samedi dernier. Et de préciser sa vision pour l’avenir : « J’espère créer des jeux amusants, beaux et aussi mémorables, voire plus, que ceux que j’ai créés jusqu’à présent. Restez à l’écoute pour ma prochaine création ! »

Le monde du jeu vidéo en attente

Hideaki Itsuno se prépare donc à prendre un nouveau départ dans un environnement différent. Une transition qui suscite déjà une grande attente parmi les gamers et les professionnels du secteur. Quel sera son prochain coup d’éclat ? Affaire à suivre.