Hello Tomorrow! tente le rétro-futur sur la Lune

Le comédien américain Billy Crudup sera la vedette de la série télévisée Hello Tomorrow!.

Co-créée par Amit Bhalla et Lucas Jansen, Hello Tomorrow! se déroule dans un monde rétro-futur qui tourne autour d’un groupe de vendeurs ambulants vendant des multipropriétés lunaires.

Jack, un vendeur très talentueux et ambitieux, dont la foi inébranlable en des lendemains qui chantent inspire ses collègues et redonne vie à ses clients désespérés, mais menace de se perdre dangereusement dans le rêve qui le fait vivre.

Un trailer pour Hello Tomorrow!

Les trois premiers épisodes de la série télévisée Hello Tomorrow! seront à découvrir sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 17 février prochain. Aux côtés de Billy Crudup, le casting réunit Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Hank Azaria, Matthew Maher et Jacki Weaver.

Hello Tomorrow! est produit par MRC Television pour Apple TV+. Stephen Falk, Jonathan Entwistle, Amit Bhalla et Lucas Jansen sont les producteurs exécutifs de la série avec Billy Crudup. Blake Griffin, Ryan Kalil et Noah Weinstein sont producteurs exécutifs via Mortal Media.