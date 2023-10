Hello Cruel World : un survival horror en VR à base d’exploration urbaine

Akupara Games dévoile Hello Cruel World.

Dans Hello Cruel World du studio américain Akupara Games, les joueurs incarnent un streamer urbain qui s’aventure dans un laboratoire abandonné :

C’est un jour comme un autre où vous, votre fidèle chat de streaming et une IA cauchemardesque vous torturent pour voir quand vous allez craquer. C’était censé être simple. Le Crab n’ Grab, un restaurant de fruits de mer minable situé à des milliers de kilomètres de la mer. Mais votre chat ne cessait de vous dire de jeter un coup d’œil. Que quelque chose de vraiment spécial se prépare sous la surface. Qu’il y a quelque chose “là”. Et après tout, n’est-ce pas votre travail de plonger tête la première dans le danger ? N’est-ce pas là l’essentiel ? À quel point trouvez-vous palpitant le bruit de tic-tac des jambes robotisées sur le béton ? Et la voix qui sort du haut-parleur ? Ce n’est pas une personne. C’est autre chose. Et elle vous teste. Elle veut savoir à quel point vous êtes intelligent. A quel point vous êtes intelligent. Quelle est votre tolérance à la douleur. Combien vous pouvez supporter avant de craquer.

Un trailer pour Hello Cruel World

Hello Cruel World sera disponible sur PC via Steam et des plateformes de réalité virtuelle en 2024.