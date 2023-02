Hellboy : The Crooked Man, un nouveau reboot pour le demi-démon des comics

L'histoire de Hellboy : The Crooked Man développera l'univers de la licence Hellboy à travers l'un des chapitres les plus appréciés de la série de comics.

Réalisé par Brian Taylor sur un scénario de Mike Mignola, créateur du comics, aux côtés de son collaborateur Chris Golden de Dark Horse Comics, Hellboy : The Crooked Man verra Hellboy et un agent BPRD débutant échouer dans les Appalaches rurales des années 1950. Là, ils découvrent une petite communauté hantée par des sorcières, dirigées par un démon local ayant un lien troublant avec le passé de Hellboy : l’Homme Tordu.

Hellboy: The Crooked Man is a new film in development with Millennium Media. Plot and production details were revealed at the EFM in Berlin, @DEADLINE reports: https://t.co/l3GLm2fb1X

Brian Taylor (Crank) will direct, and @artofmmignola and @ChristophGolden penned the script.

