Hellblade 2 : un périple pour venir à bout des ténèbres intérieures et extérieures

Ninja Theory promet un spectacle d'immersion cinématographique, de visuels saisissants et de sons captivants avec Hellblade 2.

Dans Senua’s Saga : Hellblade, les joueurs suivent une Senua esseulée, armée du crâne de son amant Dillon, qui cherche désespérément à reprendre son âme à Helheim et à la déesse Hela. Tout au long du jeu, on nous montre des flashs d’histoire, les relations avec les parents de Senua, ses luttes psychologiques, ainsi que la destruction de son village par des pillards nordiques. Au point culminant, nous voyons Senua accepter sa condition, embrasser ce qu’elle est. Avec Hellblade 2, Senua part à la découverte d’un monde hostile basé sur les mythes et légendes nordiques.

Un trailer pour Hellblade 2

Hellblade 2 sortira en 2024 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store).