HBO renouvelle cette série sous-estimée pour une saison 2, mais l’attente s’annonce longue

La nouvelle série de HBO, saluée mais encore méconnue du grand public, vient d’obtenir le feu vert pour une deuxième saison. Toutefois, les spectateurs devront s’armer de patience avant de découvrir la suite des épisodes.

Tl;dr Neighbors renouvelée pour une saison 2 sur HBO.

renouvelée pour une saison 2 sur HBO. Succès d’audience malgré une réception critique mitigée.

L’avenir de la série reste incertain après fusion WB-Paramount.

Une émission qui s’impose malgré l’incertitude à Hollywood

Alors que le secteur audiovisuel américain observe avec appréhension la future fusion entre Warner Bros. Discovery et Paramount, le destin des grands projets de HBO suscite de vives interrogations. La crainte que ces bouleversements n’entraînent suppressions d’emplois et redéfinition des priorités est palpable, en particulier chez les amateurs de contenus audacieux. Pourtant, certains signes laissent penser que la chaîne premium ne devrait pas être trop affectée, du moins pour l’instant. Un motif d’espoir pour les spectateurs friands des programmes singuliers qui font la renommée de HBO.

Neighbors : l’étrange succès qui détonne sur HBO

Parmi les récentes productions à s’être démarquées figure sans conteste Neighbors. Cette série non-scriptée, lancée en février dernier, plonge dans le quotidien mouvementé de voisins américains, révélant des conflits parfois absurdes autour de territoires minuscules ou d’histoires vieilles de plusieurs décennies. Pour ceux qui connaissent déjà les œuvres décalées de Tim Robinson, ou encore The Chair Company, ce programme s’inscrit dans la veine des comédies où la réalité dépasse souvent la fiction.

Chaque épisode dévoile avec humour et parfois tendresse des querelles surprenantes : ancienne amitié brisée à cause d’une bande de terre ridicule, affrontements interminables pour un détail du voisinage… autant de situations qui témoignent du potentiel inépuisable de ce format.

Saison 2 confirmée, mais patience exigée

Le verdict est tombé cette semaine : face à un succès d’audience notable – plus de 2,9 millions de téléspectateurs dans le monde – HBO a annoncé la reconduction officielle de Neighbors. Pourtant, tout n’est pas rose : côté critiques, l’accueil reste mitigé (58 % sur Rotten Tomatoes), même si le public affiche davantage d’enthousiasme (64 %).

Dans un communiqué enthousiaste, les producteurs exécutifs Dylan Redford et Harrison Fishman ont tenu à souligner : « Nous sommes incroyablement reconnaissants envers les équipes qui nous ont permis d’aller au bout de notre vision, ainsi qu’aux voisins ayant accepté d’ouvrir leur porte à nos caméras. »

Cependant, il faudra s’armer de patience. La production du premier volet avait nécessité plus de deux ans pour composer ces portraits intimes et sans filtre. Il est donc probable que les nouveaux épisodes ne débarquent pas avant plusieurs saisons.

L’avenir reste flou, mais prometteur pour l’étrangeté télévisuelle

Dans ce contexte mouvant où l’incertitude demeure quant au sort réservé aux productions originales par la future direction issue du rapprochement entre géants hollywoodiens, on ne peut qu’espérer voir perdurer ce type d’émissions. Car au fond, l’Amérique n’est jamais avare en querelles farfelues… et HBO semble décidée à leur donner encore la parole.