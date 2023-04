Halo Infinite : le “franchise creative director” quitte 343 Industries

Frank O'Connor n'est plus responsable de la licence Halo.

Dans un contexte de licenciements massifs, mais également de restructuration pour assurer un meilleur avenir à la licence Halo, les têtes continuent de tomber au sein du studio 343 Industries. Après la directrice du studio Bonnie Ross, la directrice du transmédia Kiki Wolfkill, du directeur créatif Joseph Staten (qui est désormais chez Netflix Games), du directeur artistique Nicolas Bouvier, du directeur créatif du multijoueur Tom French ou encore du directeur audio Sotaro Tojima, c’est au tour du “franchise creative director” Frank O’Connor de s’envoler vers de nouveaux horizons.

Si Frank O’Connor n’a pas encore communiqué sur son départ, malgré la mise à jour de son profil LinkedIn, l’éditeur américain Microsoft a souhaité réagir dans un court communiqué :

Nous le remercions pour ses nombreuses contributions en faveur de la saga Halo et lui adressons tous nos vœux de réussite.

343 Industries perd Frank O’Connor

Frank O’Connor a contribué au développement de Halo depuis 2004, en étant d’abord l’auteur de la Bungie Weekly Update qui a vu le jour pendant la conception de Halo 2. Quand Bungie a décidé d’abandonner Halo au profit de Destiny, il a décidé de rejoindre Microsoft pour intégrer la filiale 343 Industries. Il est ensuite devenu directeur créatif de la licence Halo et a travaillé sur les “aspects créatifs et narratifs” de divers projets Halo tels que des jeux, des romans et, plus récemment, la série télévisée Halo sur Paramount+.