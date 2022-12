Guardians of the Galaxy Vol. 3 : la galaxie a toujours besoin de ses gardiens

Les Gardiens de la Galaxie vont sauver... la galaxie. Une fois encore. Pour la troisième fois.

Réalisé et écrit par James Gunn, le troisième et dernier film de la licence Guardians of the Galaxy mettra à nouveau en scène Starlord (Chris Pratt) et ses acolytes Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldana), Mantis (Pom Klementieff), Groot (Vin Diesel) et Rocket (Bradley Cooper).

Notre bande de marginaux bien-aimée a l’air un peu différente ces jours-ci. Encore sous le choc de la perte de Gamora, Peter Quill doit rassembler son équipe autour de lui pour défendre l’univers et protéger l’un des leurs. Une mission qui, si elle n’est pas menée à bien, pourrait bien conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 verra le retour d’autres vétérans de la licence, dont Karen Gillan, Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Sean Gunn et Michael Rosenbaum. Will Poulter rejoint le casting dans le rôle d’Adam Warlock, avec Maria Bakalova, qui sera Cosmo, le chien de l’espace, ainsi que de nouvelles têtes comme Daniela Melchior, Chukwudi Iwuji et Nico Santos.

Un trailer pour Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 sortira le 5 mai 2023 au cinéma.

Les deux premiers films – Guardians of the Galaxy de 2014 et Guardians of the Galaxy Vol. 2 de 2017 – ont rapporté conjointement plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde. A noter qu’un épisode spécial des Gardiens de la Galaxie pour les vacances a été diffusé sur la plateforme de streaming Disney+ le mois dernier.