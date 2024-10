Grok, le chatbot basé sur X, acquiert la capacité d’analyser les images

Grok acquiert la vision : le chatbot basé sur X peut désormais analyser des images.

Tl;dr Grok, l’IA d’Elon Musk, intègre désormais des fonctionnalités de vision.

Grok peut analyser et comprendre le contenu visuel.

Les capacités de vision pourraient être intégrées dans des robots à l’avenir.

Elon Musk apporte la vision à son IA, Grok

Elon Musk, le dynamique entrepreneur et visionnaire, a récemment déployé une mise à jour majeure pour son assistant d’intelligence artificielle, Grok. Créé par sa société d’IA, xAI, Grok est désormais doté de capacités de vision, lui permettant d’analyser et de comprendre les images, en plus de ses fonctionnalités de texte existantes.

Une avancée technologique majeure

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Grok peut analyser les images liées aux publications sur la plateforme X, interpréter le contenu visuel tel que les documents, les diagrammes et les photographies, et comprendre les relations spatiales au sein des images pour mieux en décrire le contenu.

Cela pourrait être utilisé pour élaborer des idées de recettes à partir d’une photo d’ingrédients, identifier l’emplacement d’un point de repère dans une photo partagée sur X ou même expliquer les résultats d’un graphique. Cette dernière fonctionnalité pourrait être particulièrement utile sur une plateforme riche en actualités comme Grok.

Les utilisateurs remarqueront bientôt un nouveau bouton sur les publications contenant des images sur la plateforme X. Lorsqu’il est cliqué, il envoie l’image à Grok, permettant aux utilisateurs de poser des questions ou de demander des analyses du contenu visuel. Il pourrait également être utilisé pour aider à décrire les images pour les personnes ayant des problèmes de vue.

Quel avenir pour Grok ?

Elon Musk et sa société xAI ont construit un centre de données de 200 000 GPU dédié uniquement à la formation des futures versions de Grok. On peut donc s’attendre à de grandes choses de ce modèle à l’avenir. En ce qui concerne spécifiquement les capacités de vision, celles-ci pourraient trouver leur chemin dans les robots. Musk possède également Tesla, qui a sa propre division de robotique. À l’avenir, nous pourrions également voir l’analyse vidéo et vocale de Grok, car ce sont des fonctionnalités déjà en place avec Gemini et ChatGPT.

Cette mise à jour marque une avancée notable pour Grok, mais il est clair que le modèle est encore en développement par rapport à des modèles d’IA plus matures comme Gemini ou ChatGPT. Comme pour toutes les technologies d’IA en évolution rapide, nous devrons surveiller à la fois les capacités améliorées et les considérations éthiques de ces développements dans les mois à venir.