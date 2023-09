Griselda : la “suite” de Narcos

Après Pablo Escobar, Netflix s'attaque à Griselda Blanco, la reine de la drogue colombienne.

Créée par Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda et Carlo Bernard pour Netflix, la série Griselda en six épisodes retrace la vie de Griselda Blanco, une colombienne qui a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire. Dans le Miami des années 1970-1980, le mélange mortel de sauvagerie insoupçonnée et de charme de Griselda Blanco l’a aidée à naviguer de manière habile entre les affaires et la famille, ce qui lui a valu d’être largement surnommée la Marraine.

Un teaser pour Griselda

Griselda sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 25 janvier 2024. Outre Sofia Vergara qui incarne Griselda Blanco, le casting est composé d’Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez), Carolina Giraldo alias Karol G (Carla), Fredy Yate (Chucho Castro), Paulina Dávila (Isabel), José Zúñiga (Amilcar), Camilo Jiménez Varón (Rafa Salazar), Julieth Restrepo (Marta Ochoa), Gabriel Sloyer (Raul Diaz), Diego Trujillo (German Panesso) et Alberto Amann (Alberto Bravo).

Andrés Baiz a réalisé tous les épisodes. Ingrid Escajeda et Doug Miro sont les co-showrunners. Eric Newman et Andrés Baiz assurent la production exécutive de la série télévisée avec Doug Miro, Ingrid Escajeda, Carlo Bernard. Sofia Vergara et Luis Balaguer de Latin World Entertainment sont également producteurs exécutifs. Philipp A. Barnett, Alfredo Septién, Turi Meyer, Gina Lucita Monreal, Brenna Kouf et Cassie Pappas participent à la production. Les scénaristes sont Ingrid Escajeda, Doug Miro, Eric Newman, Brenna Kouf, Cassie Pappas, Turi Meyer, Alfredo Septién, Gina Lucita Monreal, Giovanna Sarquis et Carlo Bernard.