Grey’s Anatomy : la série médicale va perdre Ellen Pompeo

Après deux décennies passées dans la peau Meredith Grey, la comédienne américaine Ellen Pompeo quitte Grey’s Anatomy.

Malgré son départ de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo reste productrice exécutive et assurera la narration de tous les épisodes de la saison actuelle :

Je suis éternellement reconnaissante et humble de l’amour et du soutien que vous avez tous montrés à moi, à Meredith Grey et à la série pendant 19 saisons ! Tout cela n’aurait jamais été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous êtes tous des “riders” et vous avez tous rendu le voyage si amusant et si exceptionnel ! Je vous aime à la folie et je vous remercie en retour. Ce n’est pas la première fois que vous montez sur les montagnes russes… vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude.

Les adieux d’Ellen Pompeo à Grey’s Anatomy

L’épisode 7 de la saison 19 de la série télévisée Grey’s Anatomy, intitulé “I’ll Follow the Sun” et écrit par Krista Vernoff, productrice et showrunneuse, sera l’occasion pour l’actrice Ellen Pompeo de faire ses adieux en tant que membre principal du casting. Le personnage Meredith Grey quittera Seattle pour Boston afin de soutenir sa fille Zola.

La créatrice de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, a déclaré :

Quelle folle aventure ces 19 dernières saisons ont été. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’incomparable Ellen Pompeo, la seule et unique Meredith Grey. Ce n’est pas réellement un au revoir, c’est un “à plus tard” ! J’ai hâte de voir ce qui attend Ellen, Meredith et le Grey Sloan Memorial.

Grey’s Anatomy prépare le départ d’Ellen Pompeo