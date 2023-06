Grande première : un appel vocal en 4G bidirectionnelle avec un satellite ! Désormais, les ingénieurs d'AST SpaceMobile veulent tenter en 5G.

Récemment, AST SpaceMobile, avec l’aide d’AT&T, est parvenu à connecter un Samsung Galaxy S22 comme il s’en vend dans le commerce à un satellite localisé en orbite basse pour réaliser un appel vocal bidirectionnel. Cette annonce marque un grand pas important pour les communications cellulaires basées sur satellite. Aujourd’hui, l’entreprise est un peu plus près encore de pouvoir proposer cette technologie au grand public.

Grande première : un appel vocal en 4G bidirectionnelle avec un satellite !

Ce mercredi, AST annonçait avoir récemment réussi plusieurs tests à Hawaï. Ses ingénieurs ont pu constater des vitesses de téléchargement de l’ordre de 10 Mbps depuis un satellite BlueWalker 3 de l’entreprise vers des smartphones non modifiés sur Terre. “Atteindre des débits à deux chiffres pendant nos tests satellite-vers-smartphone nous rapproche un peu plus encore de notre objectif de nous assurer que les habitants des États-Unis pourront rester connectés où qu’ils soient”, déclarait Chris Sambar, responsable réseau chez AT&T.

Désormais, les ingénieurs d’AST SpaceMobile veulent tenter en 5G

Désormais, AST espère pouvoir connecter un smartphone à BW3 via un signal 5G. Une fusée Falcon 9 de SpaceX a emmené le satellite prototype en orbite terrestre basse en septembre dernier. Avec une surface de 64 mètres carrés, le BW3 dispose de la plus grande antenne pour un satellite commercial à ce jour et compte de loin parmi les objets les plus lumineux de notre ciel étoile, rendant difficile pour les astronomes sur la terre ferme de mener leurs propres recherches.

AT&T est l’un des opérateurs télécoms américains qui tentent d’utiliser les satellites pour proposer un service aux communautés rurales mal desservies. En 2021, Verizon s’était associé à Amazon pour utiliser le réseau de satellite du Projet Kuiper du géant américain pour fournir un tel accès. Plus récemment, T-Mobile annonçait travailler avec SpaceX pour tester des appareils compatibles Starlink. Comme AT&T, l’opérateur expliquait qu’utiliser des smartphones existants devrait être possible avec son offre satellite.