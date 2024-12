Gladiator 2 : le film préféré de 2024 selon Christopher Nolan

Le célèbre réalisateur Christopher Nolan a exprimé son admiration pour le film Gladiator 2 sorti en 2024, s'émerveillant particulièrement de la présence de requins dans le Colisée, une audace qu'il attribue à la demande du public pour plus de surprises et d'inattendu.

Tl;dr Christopher Nolan présente Gladiator 2 comme son film préféré de 2024.

Malgré les incohérences historiques, Christopher Nolan apprécie le film pour son spectacle.

Christopher Nolan rend hommage à Ridley Scott pour son apport au cinéma.

Christopher Nolan salue Gladiator 2

Le réalisateur britannique Christopher Nolan a désigné Gladiator 2, réalisé par son compatriote britannique Ridley Scott, comme son film de l’année 2024.

Un équilibre entre remake et suite

Christopher Nolan a salué la capacité de Ridley Scott à créer un film qui est à la fois une suite et un remake du premier Gladiator, tout en préservant l’émotion individuelle de l’original et en élargissant le thème central de la suite. Il a particulièrement apprécié la manière dont Scott a utilisé son expérience pour contrôler le ton de la suite.

Un nouvel empereur dans l’arène

Dans Gladiator 2, Paul Mescal incarne le prince Lucius, disparu depuis longtemps. Le film se déroule plus de deux décennies après le premier et met en scène deux jeunes empereurs brutaux qui règnent sur Rome. Lucius, endeuillé, doit entrer dans le colisée, comme Maximus l’avait fait, et rendre à Rome sa gloire perdue.

Des incohérences historiques

Malgré les inexactitudes historiques soulignées par le public à la sortie du film en novembre, Christopher Nolan a apprécié le film pour sa représentation du spectacle plutôt que pour son exactitude historique. Il a notamment défendu l’ajout de requins dans une scène de l’arène, déclarant que Ridley Scott avait su répondre aux attentes du public en intensifiant les jeux du gladiateur par rapport au premier film.