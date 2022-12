Ghost Story Games dévoile Judas, la nouvelle licence de Ken Levine

Ken Levine est de retour avec Ghost Story Games pour présenter Judas, une nouvelle création originale dont le gameplay et l'esthétique visuelle sont similaires à ceux de BioShock.

En cours de développement et auto-publié par Ghost Story Games (anciennement connu sous le nom d’Irrational Games et filiale de Take-Two Interactive), Judas est un FPS narratif qui suit l’histoire d’une protagoniste féminine luttant pour survivre sur un vaisseau spatial endommagé. Au cours de l’aventure, les joueurs devront décider de faire confiance ou non à certains personnages tout en essayant de saisir l’occasion de “réparer ce qui a été cassé”.

Un trailer pour Judas

Judas sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Epic Games Store) à une date encore inconnue.

Ken Levine, président et directeur créatif de Ghost Story Games, a déclaré :

Nous avons fondé Ghost Story Games pour faire fructifier l’héritage de System Shock 2, BioShock et BioShock Infinite. Avec Judas, nous avons créé un monde et un ensemble de personnages entièrement nouveaux, tout en explorant différentes approches des jeux de tir à la première personne narratifs en mode solo.