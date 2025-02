Gene Hackman doutait d’être à la hauteur d’un de ses rôles emblématiques

Gene Hackman avait des doutes quant à sa capacité à interpréter l'un de ses rôles les plus emblématiques.

Tl;dr Hackman se sentait mal à l’aise dans son rôle de « The French Connection ».

Il a été choisi comme un compromis entre une star et un inconnu.

Malgré ses doutes, le film a été un succès et lui a valu un Oscar.

Gene Hackman : une icône malgré lui

Gene Hackman, l’un des plus grands acteurs de rôles durs au monde, n’a pas toujours été à l’aise avec ses personnages. Pour preuve, son rôle le plus emblématique : Jimmy « Popeye » Doyle dans « The French Connection » (1971). Selon l’acteur, il ne se sentait pas adapté à ce personnage.

En effet, dans une interview accordée à Cigar Aficionado, Hackman a déclaré : « Au début, j’étais assez incertain, car [Doyle] devait être assez impitoyable. Dans les premières parties du tournage, je n’étais pas à la hauteur. Lorsque nous avons tourné une scène avec le trafiquant de drogue que je poursuis dans la rue dans la première scène du film, je n’étais pas très bon; c’était juste un peu faible. »

Le choix du compromis

Il est étonnant de constater que Hackman, reconnu pour ses rôles de dur à cuire, a eu du mal à adopter le mindset de son personnage dans « The French Connection ». Cependant, il semble que cette difficulté initiale soit liée à la manière dont il a été choisi pour le film.

« ‘The French Connection’ a été une chance pour moi. Le studio voulait une star dans le film et le réalisateur, Billy Friedkin, voulait un inconnu. Je suis donc devenu une sorte de compromis heureux pour tout le monde. » a-t-il expliqué dans cette même interview.

Le succès malgré les doutes

Malgré les doutes de l’acteur, « The French Connection » a été un véritable succès. Le film est toujours apprécié par les critiques et le public. Le rôle de Hackman en tant que Popeye Doyle est un pilier du film. Ce n’est donc pas surprenant qu’en 1972, il ait remporté l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance.

La confiance de Friedkin en Hackman a donc été justifiée, prouvant que les doutes de l’acteur étaient infondés. Une belle leçon qui montre que parfois, l’incertitude peut mener à la réussite.