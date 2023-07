Gamescom 2023 : Level Infinite de Tencent annonce son showcase

Le géant chinois Tencent dévoile Into the Infinite : A Level Infinite Showcase, le premier showcase indépendant du label dédié aux jeux haut de gamme.

Prévu pour le 23 août prochain à 19h sur YouTube et Twitch, Into the Infinite : A Level Infinite Showcase présentera des mises à jour exclusives de Level Infinite et des “Global Partner Studios” de Tencent.

We're so excited for #Gamescom2023 and #IntotheInfinite!

🎮 Find us in Hall 6 to play awesome, diverse games

⭐ & catch our first gaming showcase #IntotheInfinite

— Level Infinite (@LevelInfinite) July 18, 2023