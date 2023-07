Gamescom 2023 : Bandai Namco s’invite à Cologne avec plusieurs jeux

L’éditeur japonais Bandai Namco dévoile son programme pour la Gamescom 2023.

Les joueurs qui seront présents à la Gamescom 2023 du 23 au 27 août prochain pourront prendre en main plusieurs jeux récents et pas encore sortis de Bandai Namco en se rendant au stand A21 situé dans le Hall 6 du Koelnmesse, le parc des expositions de Cologne.

