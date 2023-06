Galacticare : de la gestion hospitalière dans un univers sci-fi haut en couleur

Le studio indépendant britannique Brightrock Games propose une version intergalactique du jeu de gestion d'hôpital avec Galacticare.

Inspiré par Theme Hospital de Bullfrog Productions et le revival de Two Point Studios pour Sega, Galacticare promet une narration décalée qui fait le lien entre ses différentes missions et emmène les joueurs dans un voyage qui va au-delà de la simple gestion d’un hôpital. HEAL et Medi, respectivement assistant artificiel et robot de maintenance destructeur, permettront d’apprendre facilement les ficelles du métier de gestionnaire pour créer des salles de soins, diagnostiquer et/ou guérir des maladies ainsi que recruter du personnel humain et alien. Les hôpitaux sont d’ailleurs situés en orbite autour de planètes volcaniques, de cimetières de l’espace intersidéral et même de divinités extraterrestres psychiques. En plus de la gestion, il sera également question de relations platoniques, d’explorations galactiques ou encore de drames professionnels.

Un trailer pour Galacticare

Galacticare sortira dans le courant de l’année sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/GOG).

A noter que dans le cadre du Steam Next Fest, une démo est jouable jusqu’au 26 juin prochain :

La démo vous place dans les crocs galactiques du directeur d’un établissement de soin flambant neuf, dans un univers absurde et surprenant. Partez à la rencontre de personnages farfelus le temps de deux niveaux de la campagne scénarisée qui vous mettront le pied à l’étrier de ce métier pour le moins exigeant.