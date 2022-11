Frontier Developments renforce sa capacité de développement avec Complex Games

Complex Games devient une filiale de Frontier Developments.

Suite au succès critique et commercial du RPG tactique au tour par tour Warhammer 40,000 : Chaos Gate – Daemonhunters, lancé sous le label Frontier Foundry en mai dernier, le studio canadien Complex Games se fait racheter par Frontier Developments pour 9,5 millions d’euros avec un potentiel bonus de 3,8 millions d’euros en fonction des objectifs économiques atteints d’ici les prochaines années.

We are THRILLED to announce that Complex Games, creators of Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters, have joined the team at Frontier! Read the full details here: https://t.co/yA4BrFihWF pic.twitter.com/vazMDzUnp6 — Frontier (@frontierdev) November 2, 2022

Jonny Watts, PDG de Frontier Developments, a déclaré :

Lorsque nous avons lancé notre stratégie d’édition par des studios tiers en 2019, nous avons été séduits par la possibilité de rallier plus formellement nos partenaires de développement de chez Frontier Foundry par le biais d’une acquisition. Notre collaboration avec Complex Games sur Warhammer 40,000 : Chaos Gate – Daemonhunters fut formidable, et je suis ravi d’accueillir Noah et son équipe au sein de Frontier, afin de développer et de faire évoluer notre équipe de développement dans le Manitoba, au Canada. Il s’agit de la première acquisition de Frontier et nous continuerons à explorer les possibilités d’accroître les ressources de Frontier afin de poursuivre le développement et la consolidation de notre catalogue.

Un rachat qui marque l’histoire de Frontier Developments

Première acquisition d’un studio externe de Frontier Developments, cette opération s’inscrit dans la logique de croissance et d’expansion de la société tout en enrichissant le catalogue de titres phares de Frontier Developments et en créant un noyau de développement dans la Manitoba, une province du Canada qui dispose d’un large éventail de talents en matière de développement de jeux vidéo. Complex Games devrait apporter son expertise dans la licence Warhammer, détenue par Games Workshop, pour le développement du jeu de stratégie Warhammer Age of Sigmar.