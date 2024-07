Fox abandonne la suite animée des Pierrafeu

La série dérivée des Pierrafeu est annulée.

Tl;dr Bedrock, série dérivée des Pierrafeu, mise de côté par Fox.

L’actrice Elizabeth Banks devait produire et jouer dans la série.

Des difficultés à respecter l’héritage tout en modernisant le ton.

Un film Pierrafeu est toujours en développement.

Le retour des Pierrafeu : un échec avant l’heure ?

Il semblerait que Bedrock, la série dérivée de l’illustre univers des Pierrafeu, ait été discrètement mise de côté par la Fox. Créée par le studio Hanna-Barbera, cette série animée culte des années 1960, première du genre à être diffusée en prime-time, mettait en scène une famille préhistorique attachante et ses amis tout aussi charismatiques. Malgré un succès phénoménal, supplanté par la suite par Les Simpson, et une déclinaison en séries dérivées, adaptations et autres formats, peu de projets ont vu le jour au cours de la dernière décennie.

Bedrock : une série qui ne verra finalement pas le jour ?

Pourtant, tout semblait bien parti pour Bedrock. Après une longue période de silence, une distribution de choix avait été réunie par la productrice et actrice principale, Elizabeth Banks. Ce revival des Pierrafeu, destiné à un public adulte, devait se centrer sur Pebbles, désormais dans la vingtaine. Cependant, il a été révélé que la Fox a tranquillement rangé le projet au placard.

Un équilibre délicat à trouver

Revitaliser une franchise aussi emblématique n’est pas chose aisée. Comme l’illustre la controverse autour de la renaissance de Scooby-Doo avec Velma, il est complexe de trouver un équilibre entre respect de l’héritage et modernisation du ton. De la même manière, il est tout à fait envisageable qu’une renaissance des Pierrafeu orientée vers un public familial, mais légèrement adulte, puisse fonctionner. Des séries comme My Adventures with Superman et X-Men 97 ont su se diversifier et ne sont pas limitées par le moule établi par des séries telles que celles de MacFarlane ou South Park.

Un espoir pour les fans des Pierrafeu

Bedrock avait tout pour réussir, avec une distribution comprenant Banks, Joe Lo Truglio de Brooklyn Nine-Nine, Amy Sedaris de Bojack Horseman et Manny Jacinto de The Good Place et The Acolyte. Cependant, dans un contexte d’animation télévisée en pleine turbulence malgré des succès récents, il semble que les franchises plus solidement établies aient été privilégiées.