Flora, la startup qui réinvente l’IA pour les designers

Pour les créatifs désireux d’explorer de nouvelles possibilités artistiques, Flora se présente comme une interface innovante permettant de transformer l’IA en un véritable partenaire de création.

Tl;dr Flora propose une interface pensée pour les professionnels de la création, offrant plus de contrôle et de fluidité que les outils d’IA classiques.

Grâce à son espace visuel interactif, les utilisateurs peuvent générer, modifier et partager des contenus artistiques de manière intuitive.

Flora cible d’abord les agences de design, leur permettant d’explorer rapidement de nombreuses variations créatives tout en respectant l’intégrité artistique.

Un outil pour les créatifs

Les modèles d’IA actuels sont souvent perçus comme des outils génératifs destinés à des utilisateurs non créatifs. C’est un problème que Weber Wong, fondateur et PDG de Flora, souhaite résoudre. Selon lui, ces outils sont souvent créés par des non-créatifs pour permettre à d’autres non-créatifs de se sentir créatifs. Flora se positionne comme un véritable outil de travail pour les créatifs, une alternative aux logiciels classiques qui sont à la fois peu intuitifs et chronophages. L’objectif de Weber Wong et de son équipe est d’offrir un « outil de puissance » permettant aux créatifs de modeler et affiner leurs idées avec une grande précision.

L’infini de la toile : un nouvel espace de création

Flora se distingue en proposant une interface innovante : un « canevas infini ». Plutôt que de se concentrer sur l’amélioration des modèles génératifs, l’équipe de Flora mise sur l’interface utilisateur. Cette dernière permet de générer des blocs de texte, des images et des vidéos tout en restant simple et intuitive. L’interface peut évoluer en fonction des demandes successives des utilisateurs, offrant ainsi une liberté totale pour explorer différentes variations créatives. Ce canevas devient un espace collaboratif, idéal pour travailler avec des clients et partager des idées en temps réel. Un véritable outil pour dynamiser le processus créatif, tout en restant accessible à tous.

Un secteur ciblé : les agences de design visuel

Bien que Flora soit conçu pour tous les créatifs, l’accent est mis sur les agences de design visuel. L’équipe de Flora travaille en étroite collaboration avec l’agence de renommée Pentagram pour itérer et améliorer le produit. L’objectif est de permettre aux designers de multiplier par cent leurs possibilités créatives, en générant rapidement de nombreuses variations à partir d’un même concept, comme pour la création d’un logo. Selon Wong, c’est comparable à l’évolution de la musique : autrefois, un compositeur avait besoin d’un orchestre entier pour réaliser sa vision, tandis qu’aujourd’hui, un musicien peut produire son morceau directement depuis son studio avec des outils accessibles.

Un avenir d’innovations esthétiques et créatives

Flora se lance sur un marché où certains créatifs restent sceptiques, voire opposés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’art. Cependant, Wong espère que son produit séduira non seulement les passionnés de l’IA, mais aussi les « curieux » et, éventuellement, ceux qui restent fermement contre l’IA. En s’appuyant sur des modèles existants, Flora évite d’entraîner ses propres modèles, respectant ainsi les standards de propriété intellectuelle. L’équipe de Flora ambitionne de repousser les limites créatives en offrant aux artistes des possibilités esthétiques inédites, à l’image de l’impact révolutionnaire de l’appareil photo Brownie de Kodak sur la photographie.