Firewall Ultra : un shooter immersif à la première personne

Du gameplay et une date de sortie pour Firewall Ultra.

Firewall Ultra du studio indépendant américain First Contact Entertainment sortira le 24 août prochain en exclusivité sur le PS VR2 de Sony Interactive Entertainment avec une édition Standard et une édition Digital Deluxe qui inclut un déverrouillage anticipé de quatre mercenaires (Meiko, Skip, Fang et Node), quatre camouflages d’arme et un accès aux contenus post-lancement. De plus, l’arme légendaire Reaper X75 sera offerte en guise de bonus pour la précommande de l’édition Standard ou Digital Deluxe de Firewall Ultra.

David Jagneaux, responsable de la stratégie de communication chez First Contact Entertainment, annonce que le suivi de Firewall Ultra sera aussi exemplaire que l’était celui de Firewall Zero Hour :

Les joueurs savent que nous continuons à améliorer notre jeu après sa sortie, et c’est pourquoi les commentaires de la communauté sont si importants pour nous. Nous allons donc nous pencher sur l’ajout de nouveaux contenus tels que des armes et des mercenaires, des cartes, des modes de jeu supplémentaires et peut-être même une fonction de rechargement manuel après la sortie. N’hésitez pas à consulter notre calendrier des opérations et nos modalités d’abonnement à mesure que nous approchons de la date de sortie du jeu. En attendant, nous sommes heureux de vous révéler que vous disposerez de plusieurs manières d’acquérir des variantes uniques de vos armes lorsque vous jouerez à Firewall Ultra pour la toute première fois. Ces armes uniques seront pré-équipées d’accessoires fantastiques et d’un skin exclusif, et des versions légendaires possèderont également une apparence distincte.

Les différents modes de Firewall Ultra

JcJ : deux équipes de quatre joueurs dans des combats tactiques serrés, lors d’un match en deux manches gagnantes sur diverses cartes. Dans chaque partie, l’équipe des défenseurs doit protéger un ordinateur renfermant de nombreux renseignements classifiés à l’aide de gadgets et d’armes, tandis que l’équipe des attaquants tente de contourner les points d’accès sécurisés pour pirater l’ordinateur. Les outils disponibles comprennent des mines de proximité capables de prendre l’ennemi par surprise, des bloqueurs de porte pour renforcer les positions, et bien d’autres choses encore. Les attaquants doivent se déplacer prudemment sur la carte et travailler en équipe pour déchiffrer les renseignements avant la fin du temps imparti.

JcE : seul ou jusqu’à trois autres mercenaires contre une IA ennemie meurtrière sur une carte aux choix.

Social Hub : un salon immersif et un stand de tir. Des serveurs dédiés minimiseront les pertes de connexion et un nouveau format en joueur contre joueur en deux manches gagnantes écourtera le temps d’attente entre deux parties.

Firewall Ultra et ses fonctionnalités avec le PS VR2

First Contact Entertainment explique comment le PS VR2 permet à Firewall Ultra d’être une expérience AAA en réalité virtuelle :

Nous tirons profit du suivi du mouvement des yeux pour améliorer de diverses manières la jouabilité de Firewall Ultra. Par exemple, fermer les yeux vous permet d’éviter l’effet aveuglant d’une lampe. Vous pouvez également fermer votre œil non directeur en visant avec une arme pour resserrer la vue et gagner légèrement en précision. Ce sont deux réflexes naturels que les joueurs adoptent en jouant et nous voulons récompenser ceux qui s’immergent pleinement dans l’expérience. Grâce au suivi du mouvement des yeux, vous pourrez changer rapidement d’arme sans perdre de vue le déroulement de l’action, et le rendu avec fovéation vous assurera de toujours porter un regard clair et net sur le monde grâce à l’affichage 4K HDR du PS VR2.

Il est également précisé :