Final Fantasy 16 : Square Enix dévoile 25 minutes de gameplay en 4K

Le nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play de Sony s'attarde sur les mécaniques de gameplay de Final Fantasy 16.

Sunil Godhania, responsable des réseaux sociaux chez Square Enix, présente certains éléments du gameplay de Final Fantasy 16 comme le système de combat, l’assistance ou les composantes RPG :

Dans ce PlayStation State of Play dédié à Final Fantasy 16, on peut voir le héros Clive s’affairer dans le Repaire où il se prépare pour l’aventure en créant des pièces d’équipement à partir de différents matériaux ou en s’exerçant au combat dans un Mode d’entraînement. C’est là qu’il peut également accepter différentes quêtes secondaires ou bien consulter le tableau des contrats d’élite et partir affronter des adversaires particulièrement coriaces. C’est d’ailleurs un Mog, une espèce bien connue des fans de la série, qui est en charge de ce tableau. Harpocrate, dit « le Prof », est une personne que l’on retrouve au Repaire. C’est un historien spécialisé dans les us et coutumes de Valisthéa qui a fait de nombreuses recherches sur le climat, les traditions, les religions et les mœurs des diverses régions. Il s’est installé au Repaire et raffole particulièrement des récits des aventures de Clive. Grâce à ces nouvelles informations, son niveau de connaissance augmente et l’encyclopédie qu’il rédige s’étoffe. C’est en lui rendant visite et en consultant « l’Encyclopédie de Harpocrate » qu’il sera possible de se renseigner à loisir sur tout ce qui concerne Valisthéa. Les données sur l’univers du jeu qui y sont inscrites seront mises à jour au fur et à mesure de votre progression dans l’histoire. Pensez à faire un tour chez Harpocrate au Repaire entre deux voyages !