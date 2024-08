Fear the Walking Dead, la meilleure série pour découvrir l’univers TWD

Spin-off de The Walking Dead, la série Fear the Walking Dead se déroule au début de l'apocalypse zombie et suit une famille recomposée à Los Angeles alors qu'ils tentent de survivre à l'effondrement de la civilisation. Elle explore les dynamiques familiales et les défis croissants dans un monde devenu de plus en plus hostile.

Tl;dr Fear the Walking Dead est le premier spin-off de The Walking Dead.

C’est un point de départ idéal pour les nouveaux spectateurs.

Sa première saison n’exige pas de connaissance préalable de The Walking Dead.

La série commence à croiser The Walking Dead à partir de la saison 4.

Plongée dans l’univers des zombies

Si vous êtes tentés de découvrir l’univers post-apocalyptique de The Walking Dead, pourquoi ne pas commencer par son premier spinoff, Fear the Walking Dead ? Bien qu’il ne soit pas le premier show de la franchise, il s’avère être un excellent point de départ pour les novices.

Fear the Walking Dead : un préquel captivant

Sorti en 2015, Fear the Walking Dead nous entraîne dans les premiers jours de l’épidémie de zombies, transformant des humains en proie à ces créatures effrayantes. Durant huit saisons, nous suivons un groupe de survivants dans leur quête de sécurité et de compagnie dans un apocalypse qui semble sans fin. Étonnamment, les premières saisons sont totalement indépendantes de la série originale.

Une porte d’entrée vers l’univers de The Walking Dead

En commençant par Fear the Walking Dead, les spectateurs peuvent observer l’apocalypse dès le début, plutôt qu’en plein milieu. Plutôt que de sauter de-ci de-là dans la chronologie de The Walking Dead, ils peuvent vivre l’apocalypse zombie telle qu’elle s’est déroulée. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir vu The Walking Dead avant de commencer Fear the Walking Dead. En effet, cette dernière fonctionne essentiellement comme sa propre série, bien qu’elle se situe dans le même univers.

Quand regarder The Walking Dead ?

Pour ceux qui envisagent de commencer par Fear the Walking Dead, il faut savoir que la série commence à croiser The Walking Dead à partir de la saison 4. Bien que la connaissance préalable de The Walking Dead ne soit pas nécessaire, elle fournira plus de contexte à certaines histoires de personnages et rendra certains moments plus significatifs. Cependant, regarder The Walking Dead avant n’est certainement pas une obligation.