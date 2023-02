Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time, un nouvel opus pour le “social slow-life RPG”

Level-5 relance la licence Fantasy Life.

Dans Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time, les joueurs seront amenés à vivre un voyage entre le passé et le présent pour percer les mystères d’une île en ruine tout en pratiquant le job de leur rêve (chasseur, mercenaire, paladin, sorcier, pêcheur, bûcheron, mineur, cuisinier, alchimiste, menuisier, forgeron ou tailleur), en rassemblant des amis, en créant des objets et construisant une ville à la manière d’Animal Crossing.

Un trailer pour Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time

Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time sortira exclusivement sur Nintendo Switch dans le courant de l’année.