F1 Manager 2023 : Frontier Developments revient avec une simulation plus aboutie

Une meilleure gestion, des courses toujours aussi spectaculaires et une authenticité intense sont attendues dans F1 Manager 2023.

En plus de pouvoir se targuer d’être de nouveau la meilleure simulation dans le monde des sports mécaniques, F1 Manager 2023 va se démarquer avec le mode Race Replay, qui permettra aux aspirants directeurs d’équipe de réécrire des moments clés de la FIA Formula One World Championship tout au long de la nouvelle saison, et le rôle de directeur sportif dans le mode carrière qui offrira une gestion plus approfondie de l’équipe, des stands et de son programme d’entraînement pour mettre au défi les joueurs d’anticiper le risque d’erreurs coûteuses et la rapidité des arrêts aux stands. Les joueurs profiteront également d’une série de fonctionnalités très demandées, ajoutant de nouvelles dimensions au spectacle sportif à chaque virage.

Un trailer pour F1 Manager 2023

F1 Manager 2023 du studio britannique Frontier Developments donne vie aux 23 courses de la saison et aux six épreuves de F1 Sprint dans une qualité de diffusion époustouflante, chaque moment clé étant raconté par le duo de commentateurs officiel de Sky Sports, David Croft et Karun Chandhok.

De nouvelles considérations de poids obligeront les joueurs à trouver un équilibre entre les performances et la fiabilité de la voiture, en respectant la limite budgétaire pour donner à leur duo de pilotes toutes les chances d’arriver en tête. Les futurs directeurs d’équipe définiront l’orientation de leur équipe en fixant l’axe de développement de leur effectif actuel, en repérant la prochaine génération de talents à partir des championnats F2 et F3 entièrement simulés ou en négociant des contrats pour la saison suivante afin de garantir un succès pluriannuel.

F1 Manager 2023 sortira cet été sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store/Steam).