Evil Dead Burn promet d’être encore plus terrifiant et intense que les précédents films

Le nouveau chapitre de la saga Evil Dead s'annonce riche en hémoglobine.

Tl;dr Evil Dead Burn, le nouveau film de la saga Evil Dead.

Francis Galluppi est à la réalisation, tandis que Bruce Campbell sera producteur exécutif.

Sébastien Vaniček, réalisateur de Vermine, partage la première page du script.

Un nouvel opus sanglant

Les amateurs de frissons et de gore seront ravis d’apprendre que le titre du prochain volet de la saga culte Evil Dead a été dévoilé. Préparez-vous à une autre aventure sanglante et glissante avec Evil Dead Burn.

Francis Galluppi aux commandes, Bruce Campbell en soutien

Le réalisateur de The Last Stop in Yuma County, Francis Galluppi, est aux commandes de ce nouveau volet. Bruce Campbell, star de la trilogie originale de Sam Raimi et producteur exécutif d’Evil Dead Burn, a récemment commenté la nouvelle : « Eh bien, nous allons toujours leur faire payer un certain respect à la franchise. Ce n’est même pas une franchise. Cette chose est sortie de nulle part. Nous sommes deux films au-delà d’Ash. Donc, le vieux, personne ne se soucie de lui maintenant. C’est bien. Ça fonctionne bien. »

Un début de script pour Evil Dead Burn

Sébastien Vaniček, principalement connu pour avoir dirigé le film d’horreur français Vermine (intitulé Infested aux États-Unis), a partagé la première page du script sur son compte Instagram. Ce film, qui a été diffusé sur Hulu en avril dernier, met en scène une espèce d’araignées mortelles qui envahissent un projet immobilier français et a été surnommé le « film le plus effrayant du Festival de Venise« . Il a remporté le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur au Fantastic Fest, ainsi qu’un prix spécial du jury au Festival de Sitges.