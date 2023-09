Everywhere : une alpha fermée sur PC pour tester l’outil de conception Arcadia

Build A Rocket Boy annonce que Everywhere va permettre aux joueurs de construire, façonner, explorer, découvrir, concourir ou encore flâner dans un monde aux possibilités presque infinies et aux expériences immersives.

Le jeu multi-monde Everywhere de Build A Rocket Boy se présente comme un endroit où les créateurs les plus talentueux peuvent laisser libre cours à leur imagination. Avec l’aide d’Arcadia, un outil de conception gratuit, facile à utiliser et ne nécessitant pas de code, ils vont pouvoir créer des jeux, des niveaux, des activités, des événements ou même leurs propres mondes.

Un trailer pour Everywhere

Les joueurs du monde entier peuvent s’inscrire dès maintenant sur everywhere.game pour réserver leur nom d’utilisateur et postuler pour être parmi les premiers à jouer. Encore sans date pour le moment, l’alpha fermée d’Everywhere sera un test technique limité sur PC et uniquement sur invitation. Le studio indépendant Build A Rocket Boy organisera d’autres programmes de test à l’avenir.

Leslie Benzies, président et game director chez Build A Rocket Boy, a déclaré :

Nous croyons en un avenir où la création de jeux est mise entre les mains des joueurs. Avec Everywhere, nous voulons permettre à chacun d’innover, de prendre des risques et de construire ses propres mondes, façonnés uniquement par son imagination. Nous fournissons les outils, l’inspiration et l’infrastructure et nous sommes impatients de voir comment notre communauté encouragera la prochaine génération de développeurs à contribuer au développement de l’histoire d’Everywhere.